„Esélye sem volt, hogy túlélje" – 80 tonnás konténer zuhant Györgyre

Tragédiával végződött egy egyszerűnek induló kirakodás csütörtök este Csepelen, a Budapest Dokk Szabadkikötőben. A telephely egyik daruja ugyanis egy különösen nehéz konténert emelt meg. A daru viszont a súlytól előrebukott, és egyenesen a vele szemben álló kamion sofőrfülkéjére ejtette terhét. A bent ülő sofőr, K. György azonnal meghalt.

A csepeli szabadkikötőben még mindig ott áll a hajó, amelyről a konténert lerakodták Fotó: Máthé Zoltán/ Illusztráció

A Ripost információi szerint a konténer súlya valósággal összelapította a monstrum elejét, méghozzá annyira, hogy a darut is magával rántotta. Az emelő teljesen előrebukott, azt emberi erővel nem is lehetett talpára állítani. Valószínűleg épp kirakodás zajlott, amikor a tragikus baleset megtörtént: a 80 tonna súlyú áru Bécsből érkezett hajóval. A teherhajó ezután már indult is volna tovább Linzbe, a baleset következtében azonban még péntek kora délután is a kikötőben állt kikapcsolt motorokkal. Valószínűleg a rendőrségi ügyintézés miatt kell még Budapesten horgonyoznia.

Györgynek ideje sem lehetett észlelni a veszélyt

A sofőrfülkében ülő György hosszú ideje dolgozott kamionsofőrként, a cég, amely alkalmazta, külföldi és belföldi szállítmányozással is foglalkozott, így valószínűleg gyakorlott munkaerőnek számított. Ezt a balesetet azonban a rutinos sofőrök szerint sem lehetett volna kivédeni.

Döbbenten hallottam, mi történt, pedig már több mint tíz éve kamionozok külföldön és belföldön is. Az biztos, hogy szegény sofőrnek esélye sem volt kivédeni ezt az egészet, valószínűleg ideje sem volt észlelni a történteket, mert egy ilyenre senki nem számít. Ismeretlenül is őszinte részvétem a kolléga családjának

– jelentette ki egy kamionsofőrként dolgozó férfi.

Jelenleg még nem tisztázott, ki a felelős a tragikus balesetért, a nyomozás folyik az ügyben, gyanúsított azonban még nincs.