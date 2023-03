11 éves magyar lányt koronáztak királynővé – Fotók

Kalapos királyról már hallottunk, no de öltönyös királynőről? Márpedig a Little Miss Hungary szépségverseny újdonságát éppen az adta, hogy a szokásos estélyis és fürdőruhás bemutató helyett koltélruhában és nadrág-zakó kombóban vonultak fel a versenyzők a demjéni Cascade Hotelban.

Fotó: Little Miss Hungary

A szervezők választását az is indokolhatta, hogy ezen a megmérettetésen az indulók többsége kiskorú: bébi, mini, little, pre-teen és teen kategóriában nevezhettek. Mindenesetre a szülőkre is nagy felelősség hárul abból a szempontból, hogy a hétköznapi életben, az iskolában vagy óvodában is megmaradjon a gyerekek egészséges önképe – mondta el Kovács Krisztina, aki már több éve készíti a versenyzők sminkjét is frizuráját.

A versenyeken a lányokból a lehető legjobb formájukat hozzuk ki. Ami részben problémás is lehet, hiszen akadt már rá példa, hogy az oviba vagy az iskolába is a versenyruhájukban, sminkjükben szerettek volna menni

– mesélte el a szervező-asszisztens.

Az idén immár huszadik alkalommal megrendezett tehetségkutatóra több mint hatszázan jelentkeztek az ország minden szegletéből. Minden kategóriában hirdettek győztest, de a királynők királynője, vagyis az abszolút győztes a 11 éves Sólya Réka lett.