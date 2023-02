Véres kéznyomok a párkányon: a mélybe zuhant az angyalföldi szálló ukrán vendége

Tragikus eseménynek lehettek ma szemtanúi egy angyalföldi hotel dolgozói. Kora reggel ugyanis egy vérbefagyott férfi hotteste hevert a szálloda belső udvarán. Az ukrán férfi a hotel második emeletén szállt meg és körülbelül 7 métert zuhanhatott. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett, ahol helyszíni- és halottszemlét is tartottak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság lapunkat arról tájékoztatta, hogy a bűncselekmény illetve az idegenkezűség gyanúját kizárják.

A rendőrség nem talált gyilkosságra utaló nyomot – Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az ukrán férfi holttestét ma reggel fél hétkor találták meg a szálloda udvarában. A hotel rögtön értesítette a rendőrséget, akik egy alapos felmérést végeztek. Mindenki értetlenül állt az eset előtt, több ott lakó is megerősítette, hogy ők az éjszaka folyamán semmi különöset nem észleltek.

Mi nem hallottunk semmit. Egész éjjel aludtunk, csak reggel vettük észre mi is a vérfoltokat. A rendőrök kora reggel óta itt vannak és helyszínelnek, ennél többet sajnos nekünk se mondtak

– nyilatkozták a fiatal turisták.

A férfi a második emeleti ablakból zuhant ki – Fotó: Markovics Gábor

A hotel egyik dolgozójának hozzátartozóját teljes sokkban találtuk. Lapunknak elmondta, hogy sosem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet a hotelben.

– Egy külföldi úr volt. Semmi kifogásolhatót nem vettünk észre rajta. – mondta.

Az eset körülményei rejtélyesek: egyelőre nincs magyarázat a rengeteg vérre a második emeleten, ami még lentről is látszott: a második emeleti szoba ablaka vérrel volt borítva, valamint egy hatalmas vértócsa mutatta a zuhanás pontos helyét. Azt is megtudtuk, hogy a folyosók mind be vannak kamerázva, ami valószínűleg sokat segített a nyomozóknak a munkában. A nyomozás ideje alatt a hotel az esetről nem kívánt nyilatkozni.