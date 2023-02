Új tetőablak beépítéssel az egekbe szökő fűtésszámla ellen

2022. augusztus elsejétől jelentősen emelkedett a gáz ára. És mivel Tetoablak.hu-s csapatommal sok családnál, illetve vállalatoknál is megfordulunk – az elmúlt 10 évben több mint 3500 tetőablak beépítés megoldását vállaltuk –, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben próbálnak nyitni a modernebb megoldások felé, hogy minél inkább csökkenthessék a fűtésszámlájukat. Ennek egyik módja, ha a fűtést korszerűsítik, de a számla végösszegét jelentősen befolyásolhatják tetőtéri ablakok is.

Fotó: TRILITE.HU

Mikor kell cserélni a tetőablakokat?

Ha már besüvít a szél, vagy megjelent a penész a tetőtérben, akkor természetes, hogy nem szabad tovább halogatni az új tetőablak kiválasztását, illetve a tetőablak beépítését. Erről érdemes időben beszélni és időpontot egyeztetni egy megbízható tetőablak beépítő szakemberrel.

Fotó: TRILITE.HU

De akkor is érdemes megfontolni a tetőablakcserét, ha az ablakok nehezen nyithatók-zárhatók, illetve már idejét sem tudja a család, mikor lettek beszereltetve. Ebben az esetben szinte biztos, hogy már elöregedtek, ezért alig szigetelnek. Ezt pedig a fűtésszámla sínyli meg.

A régebbi tetőablakok általában csak kétrétegűek, amelyek szigetelése kétszer vagy háromszor gyengébb lehet a háromrétegű ablakokénál. Érdemes tehát átgondolni a cserét, melynek költsége az energiaárakat elnézve hamarabb megtérülhet, mint elsőre gondolnánk.

Fotó: TRILITE.HU

Mire kell figyelni az új tetőablak beépítés során?

Fontos, hogy a régi ablak kiemelése után a környezet szigetelésére is figyeljünk oda, mert ez is segíti a jobb hőmegtartást. Ahogy az is, ha az ablakra kívül redőnyt, belül pedig úgynevezett energiarolót szerelünk. Utóbbinak télen fontos szerep jut a hőmegtartásban, a redőny pedig nyáron is segít abban, hogy a tetőtérben kellemes maradjon a hőmérséklet.

Mennyit lehet megspórolni új tetőablak beépítés után?

Erre a rövid válaszunk általában az, hogy „sokat”, hiszen jelentősen javul az épület hőmegtartó képessége. Az energiamegtakarítást nehéz forintosítani, hiszen otthononként más az alapterület, és családonként is más a hőigény. De nem túlzás, hogy akár tízezreket lehet havi szinten megspórolni, sőt, akár felére is csökkenhet a fűtésszámla egy tetőtéri lakás esetén.

Fotó: TRILITE.HU

Kihez érdemes fordulni tetőablak beépítés kapcsán?

Ha némi számolgatás után belevágnánk a tetőablakcserébe, vagy további információkra lenne szükség, fontos, hogy megbízható, hiteles szakembert kérjünk fel a munkára. Érdemes elolvasni a vásárlói visszajelzéseket, értékeléseket, és csak azután felvenni a kapcsolatot azzal, akit kiválasztottunk