Rengeteg ember kaphatott a szívéhez, amikor Szlovákia-szerte mozgósításról szóló hamis hírek lepték el az internetet

Az ujszo.com számolt be a mozgósításról szóló hamis hírekről. Mint írták: az interneten valótlan információk terjednek arról, hogy Szlovákiában katonai mozgósítás készül, volt, aki még hamis behívót is kapott. A mozgósításról szóló összeesküvés-elméletekkel az ellenzéki Smer is riogat. A rendőrség, de a védelmi minisztérium is folyamatosan cáfolja az ilyen rémhíreket, a hatóságok szerint orosz dezinformációról van szó.

Fotó: Katerina Klocsko / MTI/AP

A portál úgy tudja, hogy a közelmúltban több tízezer szlovák állampolgárságú férfi töltötte ki azt a hivatalos nyilatkozatot, amelyben a katonai szolgálatot vallási vagy lelkiismereti okokra hivatkozva utasították vissza. Mindezt valószínűleg az ukrajnai háború kapcsán, főleg a közösségi médiában terjedő álhírek, vagy tudatosan fabrikált megtévesztő üzenetek, vagyis dezinformációk hatására tehették. Az ilyen rémhírek legtöbbször arról szólnak, hogy Szlovákiában is katonai mozgósításra lehet számítani.

Ez utóbbit azonban a hivatalos szervek minduntalan cáfolják. Ennek ellenére sokszorosára ugrott azoknak a száma, akik az adott megyeközpontban illetékes járási hivatalban leadták a katonai szolgálat elutasításáról szóló nyilatkozatot. A háború kitörése előtti évben, 2021-ben országosan mindössze 85-en tették ezt meg, tavaly már 1443-an, idén azonban már több mint 40 ezren, közölte a védelmi tárca. Martina Kovaľ Kakaščíková, a védelmi minisztérium szóvivője a Pravdának arról is beszélt, a nyilatkozatok számának ilyen megugrását Oroszország erre vonatkozó célzott kampányának tudják be, amelyet a szlovákiai ellenzék egyes szereplőin keresztül valósít meg - írja a ujszo.com.

A teljes cikket ide kattintva érheted el.