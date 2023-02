Míg a Népliget pusztul, Karácsonyék ötletelnek - de mi lesz a Planetáriummal?

Hiába áll immár hat éve üresen a Planetárium a Népligetben, egyelőre senki sem tudja, mi lesz a sorsa az egykor szebb napokat látott létesítménynek. A Planetárium régóta mostoha körülmények között sínylődik, az ablakok kitörve, a hely pedig kísértetkastélyra hasonlít. A főváros kezelésében lévő park, amelyben áll, szintén lepusztult, elhanyagolt, jóérzésű ember nem szívesen teszi be a lábát.

Máig nem tudni mi lesz a sorsa a Planetáriumnak. Fotó: Mate Krisztian / Metropol

A Planetárium 40 évvel a megnyitása után, 2017 nyarán zárt be. Az épületet működtető vagyonkezelő, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) ugyan 2018-ban kijavíttatta a tető szigetelését és 2019-re elkészült a felújítás tervekkel is, melyre az építésügyi hatóság pecsétje is rákerült, a munka még mindig nem kezdődött el.

Az üvegajtókon át látni, hogy a pénztárban még ott egy „rögtön jövök” feliratú tábla, kicsit odébb pedig uniós pályázatok plakátjai foszladoznak: az egyik arról büszkélkedik, hogy az „Élethosszig tartó tanulás elősegítése” érdekében 77,5 millió forintot adott az unió a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak (TIT). A társulat egészen 2018-ig működtette a létesítményt, azonban a szervezet 2018-ban lemondott 81 százalékos tulajdonrészéről az állam javára, amely így a Planetárium épületének kizárólagos tulajdonosa lett. Ennek ellenére a TIT ma is saját intézményeként ír honlapján a Planetáriumról, és még néhány éve is nagyszabású felújítási tervekről adott hírt.

Áldatlan állapotok uralkodnak a helyszínen. Fotó: Mate Krisztian / Metropol

Ennek nyomán felmerült egy csillagvizsgáló kupola építése is, ami a Planetárium tetején kapna helyet. Az ezzel kétkupolássá váló épület a TIT elképzelése szerint olyan komplex csillagászati intézmény lenne, ami megfelel a XXI. századi követelményeknek. A grandiózus tervek ellenére azonban - máig nem tudni, miért - áll a beruházás.

Az ügy kuszasága mögött vélhetőleg az állhat, hogy a Planetárium vagyonkezelői joga a TIT-hez tartozik, míg a telek – a Népliget – 95 százalékban a fővárosé, maga a Planetárium pedig az államé. Így mindenféleképpen a három félnek kéne megegyezésre jutnia az épület jövőjéről.

A Planetárium sorsa lényegében megegyezik az egész Népligetével. Korábban a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztálya, illetve azon belül a Tájépítészeti Osztály még egy felmérést is végzett, amelyben kikérte a budapestiek véleményét a Népligettel kapcsolatban. Az online konzultáció után nem sokkal később elkészült a Népliget Stratégiai Terve címre keresztelt tervdokumentum is, amiben kiemelt helyet kapott az épület felújítása. Ennek ellenére máig nem történt egy kapavágás sem.

Hemzseg a kosz, és a szemét. Fotó: Mate Krisztian / Metropol

Sőt mint megtudtuk, elölről kezdődött az ötletelés! A főváros kérdéseinkre adott válaszából ugyanis kiderül, hogy még azzal sincsenek tisztában, valójában kié az épület.

"Tudomásunk szerint a Planetárium a TIT tulajdonában volt, meg nem erősített információk vannak arról, hogy az állam esetleg saját birtokába vette az épületet, amely egyébként egy, a Magyar Állam és a Főváros osztatlan közös tulajdonát képező közparki, közterületi telken áll. A Fővárosnak sem tulajdonosi, sem vagyonkezelői ráhatása nincs a Planetárium épületére, javasolhatunk hasznosítást" - írják. De akkor miért nem javasolják vagy szorgalmazzák, hogy történjen végre valami? És mi a helyzet a Népligettel? "A Népligettel kapcsolatos mostani ötletpályázat az ötletek összegyűjtéséről szól, ezért természetesen a pályázók felvethették benne a Planetárium rehabilitációjának és esetleges új funkcióinak kérdését, de a zsűrizési folyamat még zajlik."

A szokásos Karácsony-tempó: ötletelés, tervezgetés, aztán megvalósítás helyett újabb ötletelés... közben a Népliget és benne a Planetárium ebek harmicadján. Ami a fővárosiaknak okoz gondot, vagyis mégiscsak a főváros vezetésének kellene kezdenie valamit a problémával, túl az ötletelésen...