Most érkezett: még brutálisabb büntetésre számíthat a Deák téri késelő

Két lehetséges variáció van, amire a fiú halála után minősítik majd az esetet. Halált okozó testi sértés, vagy emberölés, ami súlyosabb. Természetesen ez is a körülményektől függ majd, de én úgy gondolom, hogy mivel a támadó kést használt és egy életfontosságú szervre, tehát a fejre irányult a a támadás, amiben az élet kioltása is benne volt, ezért szerintem emberölés lesz. Ebben az esetben 5-15 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak a támadóra. Ha pedig felmerül további minősítési körülmény, ami súlyosbítja ezt az ügyet, akkor ennek fényében változik a büntetés is