Ezekben a kerületekben ma megszólalnak a szirénák – ez az oka

Csökkentett üzemű próba lesz

A csökkentett üzemű morgatópróbánál a következő szöveget, illetve jelzést adják le: „Figyelem, ez próba. Figyelem, ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!” Ezután 6 másodperc tartamú, mély tónusú felfutó hangjelzést adnak le, majd a jel lefutása következik be ezzel a szöveggel: „A próbának vége! A próbának vége!"