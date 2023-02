„Budapest, én így imádlak” – Függőágyas utazást rögzítettek a 4-es 6-os villamoson

Felkerült a netre egy rövid videó arról, hogy a 4-es-6-os villamos vonalán valaki egy kapaszkodókra fellógatott függőágyon pihente ki a nap fáradalmait.

A kommentek a vicces oldalát látták a dolognak

– Nem értem, 1-2 embernek mi ezzel a baja.

– Amíg kussba vannak és nem kötekednek, addig felőlem fejen is állhatnak a villamoson.

– Menetjegyeket, campingbérleteket kérek felmutatni!

– Legalább van egy kis élet a villamoson!

– Én is úgy szoktam elindulni az éjszakába bulizni, hogy mindig van nálam egy zsák krumpli (ha megéheznék) és egy függőágy (hogy bárhol lepihenhessek)

– és végül: Budapest, én így imádlak!

Megkerestük a BKK-t, látták-e a videót?

„A videóról a Budapesti Közlekedési Központ is a médiából értesült” írták. „Az események helyszíne, a felvétel alapján, egy éjszakai 6-os villamos volt. A járaton nem volt BKK-s személy- és vagyonőr, jelzés sem érkezett a BKK-hoz a rendbontásról, különben munkatársaink megtették volna a szükséges intézkedéseket. A rendbontók az ilyen viselkedéssel súlyosan megsértik az utazási feltételeket, hiszen nemcsak az utasokat zavaró, botrányos viselkedésről van szó, hanem rendkívül balesetveszélyes helyzetet teremtettek. Ráadásul nemcsak az utasok sérülhetnek meg ezáltal, hanem a járműben is kár keletkezhet. A BKK Üzletszabályzatát megszegő ügyfelek a jegyellenőrzést végző személyek és a járművezetők által is kizárhatók az utazásból, és velük szemben a társaság jegyellenőrei pótdíjazást is kezdeményezhetnek, az együttműködés megtagadása esetén pedig a hatóság segítségét kérhetik. Ha egy utas jelzi a rendbontást a járművezetőnek, ő is értesítheti a hatóságokat. Arról nincs információnak, hogy korábban lett volna hasonló eset a közösségi közlekedési eszközökön” – írták válaszukban.