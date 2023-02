Az Eötvös gimnáziumban a diákok is tudtak a megvesztegetésről

A diákok is feltettek ezzel kapcsolatban kényelmetlen kérdéseket a tanároknak tudva arról, hogy egyes osztálytársaik eredetileg nem is szerepeltek a felvételi listákon, illetve látva, hogy egyes diákok mennyire szerényebb teljesítményt nyújtanak az átlagnál.

Tanáraik ilyenkor azzal a magyarázattal szolgáltak, hogy az iskola érdeke kívánja meg, hogy a tehetősebb szülők felvételi vizsgák megkerülésével is bejuttathassák gyermekeiket. A jelenség, amely széles körben beszédtéma volt évek óta demoralizálta a diákok hangulatát.

A Metropol email címére - szerkesztoseg@metropol.hu - sorra érkeznek a témával kapcsolatos levelek, hosszabb, újabb részletekkel szolgáló emailt írt például az egyik volt Eötvös-diák édesanyja. Azt mondja örül annak, hogy „végre fény derült arra, mi folyik az Eötvös gimnáziumban már hosszú évek óta”. A vesztegetések ugyanis évek óta mérgezték az oktatási munkát és kihatottak a diákok hangulatára is.

Szerinte az iskola igazgatója és az iskolához tartozó alapítvány vezetője azért is tudták évtizedekig lebukás nélkül működtetni a korrupt rendszert, mert a tudásukkal felvételt nyert diákok az évek során óhatatlanul is kapcsolatba kerültek protekciós osztálytársaikkal és azok nem szívesen árulták be őket.

Pénzért árulták a helyeket a budapesti gimnáziumban

Az Eötvös József Gimnázium vesztegetési botránya akkor robbant ki, amikor a Metropol közzétette azt a hangfelvételt, amelyen egy édesapa beszélget az iskola alapítványának vezetőjével. Ebben részletesen kifejtik, hogyan is lehet kenőpénz befizetésével, a felvételit megkerülve vagy kijátszva bejutni az iskolába.

A botrányos, széles körben ismertté vált hangfelvételből nem csak az derült ki, hogy az iskola igazgatója, Moss László és az alapítvány vezetője, Kálmán Gábor milliós vesztegetési pénzért árulta az iskolai helyeket, hanem az is, hogy már több évtizede működtették a korrupt rendszert.

Ezt erősítette meg ez az újabb, a Metropolhoz írt levél is. Az édesanya gyermeke még 2007 és 2011 között járt az intézménybe, de már ekkor nyílt titok volt, hogy van az az összeg, amiért a felvételt nem nyert gyerekek is bekerülhetnek a budapesti elit gimnáziumba. Ráadásul nem is kevesen, csak az édesanya által említett egyetlen osztályban három(!) protekciós gyermek volt, egy negyediket pedig a velük párhuzamos osztályba irányítottak.

„Amikor elkezdődött az oktatás, kiderült, hogy gyerekemnek van három olyan osztálytársa, aki nem volt rajta a felvételivel bekerültek listáján. Minden diák és minden tanár tudott róla, hogy ezek a diákok protekcióval jutottak be. Volt egy általános iskolás osztálytársnője, akiről tudta, hogy az Eötvösbe felvételizett, de nem jutott be. Utólag mégis felvették, mert az anyja meglátogatta az igazgatót, és párhuzamos osztályba járt.” – írta az édesanya, hozzátéve, hogy az egyik tanár, miután a diákok mindezt szóvá tették, magyarázattal is szolgált. „Az osztályfőnökük azt mondta, hogy az iskola érdeke ezt megkívánta”

Egy volt Eötvös-diák édesanyja küldte ezt a levelet a Metropol szerkesztőségének

A Metropol által nyilvánosságra hozott hangfelvételen egyébként az Eötvös Gimnázium alapítványának vezetője, Kálmán Gábor azt is kifejtette, hogy 26 évvel ezelőtt ő maga, a saját lányával indította el a korrupt rendszert. Az ügyben már megkezdődött a rendőrségi eljárás, vesztegetési ügyben folyik a nyomozás.

A Metropol email címére továbbra is érkeznek a hasonló vesztegetési ügyekről szóló levelek. A lap munkatársai utánajárnak minden egyes esetnek, illetve továbbra is várják a témával kapcsolatos emaileket.

Az ügyet kirobbantó hangfelvétel:

