Ámokfutó öregúrtól rettegnek az érdi autósok – mindenki vigyázzon!

Megdöbbentő esetről számoltak be a Metropolnak. Érden, a Bem közben egy parkolóban több autónak is nekihajtott egy 80 év körüli férfi. Amikor az autósok számonkérték, látták rajta, hogy zavartan viselkedik, ami miatt rendőrt is hívtak, ám a férfi nem várta meg őket, elhajtott. Lapunknak a szemtanú, G. K. Tímea mesélte el a részleteket és üzeni: mindenki vigyázzon az utakon!

Itt történt a baleset.

Lendületből kétszer beletolatott egy autóba

Éppen az apósommal voltam, akivel megérkeztünk a Bem közben lévő parkolóba

– kezdte Tímea.

Amikor mentünk volna a dolgunkra, megláttunk egy ezüst színű Fordot, amint próbál kiállni a helyéről. Tudni kell, hogy ez a parkoló olyan, hogy kicsit be van süllyedve az aszfalt, hintáztatni kell az autót, így lehet onnan kiállni. A bácsi is egy ilyen helyen állt. Tolatva akart kijönni, nagyobb gázt adott, ami miatt lendületet kapott az autója és kétszer egymás után nekitolatott a mögötte álló kocsinak. Akkor még nem sejtettem, hogy ez csak a kezdet.

Az is bánhatja, aki rászólt

Mindezek után a bácsi el akarta hagyni a helyszínt, de a pirosnál meg kellett állnia

– meséli tovább a szemtanú.

Mögé gurult egy fiatal férfi, aki megállt, kiszállt és odament hozzá, hogy mégis, hogy képzelni, hogy elmegy, miután beletolatott kétszer más autójába. Hagyjon ott papírt vagy bármit.

A szemtanú szerint a bácsi ekkor kiszállt a kocsiból, de elfelejtette behúzni a kéziféket.

„Biztosan nem értette a fiatalembert, ezért kiszállt, ám az autója elszabadult és belegurult a mögötte álló fiatalember autójába. A bácsi visszaszállt és behúzta a kéziféket. Mondanom sem kell, hogy a fiatalember kitért a hitéből! Arra kérte: »Könyörgöm, ne vezessen!« Az öregúr csak állt és nem értette, hogy mi a probléma. A fiatalabb megnézte, esett-e kár az autójában és mivel súlyos kárt nem szenvedett, ezért elment a helyszínről.”

Beletolatott a fába is az öregúr, így az ő kocsija is összetört – Fotó: Facebook

„Mi történt?” – kérdezgette a zavart bácsi

Tímea szerint a történtek után az idős férfi elkezdett feltolatni az ott lévő dombos részre, és amikor alászedte a kormányt, beletolatott még egy autóba. Észre se vette, visszatekerte a kormányt és föltolatott a domb tetejére, ahol már csak egy csattanást lehetett hallani.

Mi nem mentünk oda megnézni, hogy mi volt ez a nagy csattanás

– mondta a szemtanú. – „Kiszállt az autóból és odajött hozzánk. Mászkált összevissza, mondta, hogy nem tudja, mi történt… Mutattuk neki, hogy mit csinált az autókkal, de nem értette, hogy mi van. Az egyik autóhoz, amit meghúzott, odament, benyálazta az ujját, mint aki a koszt akarja letörölni róla, majd elkezdte vele törölgetni az autót.

Betörte a saját szélvédőjét is

Tímeáék próbálták felhívni az öregúr figyelmét, hogy így nem vezethet, mert életveszélyes, hiszen ennél nagyobb baj is történhetett volna, mondjuk, ha elüt egy gyereket. Tímea hívta a rendőröket.

A diszpécser azt mondta, hogy nem tudják elvenni a jogosítványát, csak ha bajt okoz, de azért kiküldenek egy rendőrt, várjuk meg. Győzködtem a bácsit, hogy maradjon. Ő azonban beült a kocsijába, azzal gurult le hozzánk. Ekkor láttam meg, hogy a korábbi nagy csattanás az volt, amikor az ő hátsó szélvédője kitört, ugyanis, mint kiderült, beletolatott egy fába. Ezután közölte velünk, hogy elmegy valamilyen iskolába, majd visszajön. Attól féltem, hogy pont az unokájáért megy, aki így életveszélyben van mellette. Hiába kértük, hogy maradjon, elhajtott, majd láttam, hogy áthajt a piroson...

Végül senkit sem érdekelt a kár, amit okoztak neki

Hihetetlen, de mindegyik károsult úgy döntött, hogy nem fog saját magának pluszfejfájást okozni a rendőrséggel, így elmentek

– mondta a szemtanú. – „A rendőrök így csak engem tudtak kihallgatni, de közölték, hogy nem tudnak mit tenni, hiszen nincs károsult, nincs feljelentő. Én rettegtem a hazafelé vezető úton és imádkoztam, hogy ne találkozzak vele!” – zárta elbeszélését Tímea.