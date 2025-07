"Együtt jöttünk idáig, együtt megyünk tovább" - nagy bejelentést tett Cserényi Gyula és Kapu Tibor

Kapu Tibor tegnap tért vissza egy sikeres űrutazást követően, azonban küldetésük még csak most kezdődött el. Tartalékosa, Cserényi Gyula tegnap Instagram-oldalán számolt be az izgalmas várakozásról, majd a sikeres landolásról, de mint kiderült a java még csak most van hátra az űrprogramnak.

Cserényi Gyula és Kapu Tibor együtt folytatják az űrhajós programot. Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook

Újra egy bolygón! Együtt jöttünk idáig, együtt megyünk tovább.

- írta Instagram-posztjában a Gyula, mellékelve egy képet, amin Tibor sikeres landolását követően mindketten mosolyognak.

Bár a tartalékos űrkutatónak végül nem kellett beugrani Tibor helyett, a felkészülés és az űrutazás során is feladata elengedhetetlen volt, és a jövőben csak még fontosabb lesz. Gyula egy korábbi posztjában már említette, hogy a sikeres látogató a Nemzetközi Űrállomáson a program csak egy látványos része volt, de nehezebb munka még hátra van, ugyanis, most Tiborral és még rengeteg kutatóval közösen ki kell értékelniük a fedélzeti kísérletek eredményeit.