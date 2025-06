Nagy dobásra készül Meghan Markle, megtörtént a bejelentés

Meghan Markle izgatottan várja az As ever legújabb termékmegjelenését, miután június 16-án, hétfőn bejelentette a készletfeltöltést és az új termékeket is. A 43 éves hercegné pénteken, június 20-án új fotóval ünnepelte az indulás napját az Instagramon.

Meghan Markle As Ever márkája igazi nyári sláger lesz? / Fotó: AFP

Meghan Markle új termékét népszerűsíti

A képen Meghan mosolyogva hintázik egy festői, szabadtéri helyszínen. A hercegné ugyanezt a fotót újra megosztotta saját Instagram-történetében is, ugyanazzal a képaláírással és egy visszaszámlálóval, amely a termékek indulásáig mutatta az időt a következő címmel: „As Ever Summer Drop” (As Ever Nyári Dobás).

Nincs több alvás!

- állt az As ever Instagram-posztjának képaláírásában a People információi szerint.

Az As ever korábban, június 3-án is utalt arra, hogy új termékek érkeznek: akkor egy Instagram-posztban egy asztalt mutattak be tálakba tett bogyós gyümölcsökkel, mérőcsészékkel, kifacsart citromokkal és egy lekvárosüveggel – ez utóbbi az As ever első termékcsomagjának egyik jellemző darabja volt.

Egyébként Meghan a Lemonada Media által gyártott Confessions of a Female Founder (Egy női alapító vallomásai) című podcastjében elárulta, hogy korábban szüneteltette a márkát, miután az első termékek mindössze 45 perc alatt elfogytak.

Az As ever első megjelenésében olyan termékek szerepeltek, mint virágszórások, sütemények, lekvárok és más finomságok.