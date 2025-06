Özönlenek a szívecskék Curtis és Judie egy forró, ölelkező képpel jelentette be

Széki Attila, Curtis és Barnai Judit, Judie álomvilágban élik a napjaikat. Mint ismert a rapper és szerelme kapcsolata nem indult hullámvölgyektől mentesen, azonban sikerült mindent megbeszélniük és elrendezniük, aminek az lett a vége, hogy Curtis végül tavaly nyáron Dániában megkérte Judie kezét.

Lassan egy éve jegyesek.

A szerelmesek azóta is rendkívül boldogan élnek egymás mellett, most pedig, mint arról korábban beszámoltunk, Tenerifére utaztak a napokban, hogy kipihenjék fáradalmaikat. Ezt pedig most egy roppant romantikus fotóval jelezték: összetolt napágyakon, egymás karjaiban fekve pihennek a ragyogó spanyol napsütésben.

Legjobbak vagytok !! Jó pihenést .

"Nagyon aranyosak vagytok."

Kellemes nyaralást Nektek, jó pihenést.

- érkeztek is sorra a kommentek szívecskés jelekkel rajongóiktól.