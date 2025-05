Ezt nem hiszed el! 60 éves lett a 90-es évek nagy kedvence

Sárközi Anita, EMeRTon-díjas énekesnő, május hetedikén ünnepelte 60. születésnapját. Pályafutása a magyar könnyűzene egyik sokszínű és kitartó alakjává tette őt, aki több évtizedes karrierje során számos műfajban és szerepben bizonyította tehetségét. Anita zenei tanulmányait Sík Olga tanárnőnél végezte az Országos Szórakoztatózenei Központban, ahol A kategóriás énekesnői vizsgát tett. 1987-ben debütált Tímár Péter Moziklip című filmjében, ahol a Lerch István és Demjén Ferenc által írt Várj rám című dalt énekelte. 1988-ban a pozsonyi Lyra Fesztiválon elnyerte a Legjobb Külföldi Női Előadó díját, majd ugyanebben az évben a Z’zi Labor Maradj meg nekem című dalával megnyerte a Siófoki Interpop Fesztivál nagydíját. Sárközi Anita családot nem alapított, az életét mások szórakoztatásának szentelte.

Sárközi Anita ma is aktív a zenei életben (Fotó: Bors)

Sárközi Anita Facebook-oldala tele van köszöntésekkel

Bár az utóbbi években kevesebbet szerepelt a médiában, Sárközi Anita továbbra is aktív a zenei életben. 2011-ben szinkronrendező asszisztensként dolgozott, és 2020-ban új lemezzel jelentkezett. Elmondása szerint az új anyagban másképp énekel, és a dalok is másképp szólnak, mint korábban. Anita pályafutása példaértékű: tehetsége, kitartása és sokoldalúsága révén több generáció számára is emlékezetes maradt.

Hat évtizedes életútja során mindig képes volt megújulni és alkalmazkodni a változó zenei trendekhez, miközben megőrizte egyedi stílusát és hitelességét. A népszerűségét mutatja, hogy a közösségi oldalait elárasztották a születésnapi köszöntések, amit így köszönt meg az énekesnő:

Kedves Barátok, Ismerősök! Nagyon köszönöm a sok kedves üzenetet, jókívánságot! 60! Hát így.

Boldog 60. születésnapot kívánunk Sárközi Anitának, és további sikereket a zenei pályán!