Borzasztó, mit szenvedett Meghan Markle a királyi család tagjaként: újabb panasszal rukkolt elő

Meghan Markle legújabb podcastepizódjában mély, személyes vallomásokat osztott meg a hallgatókkal. A sussexi hercegné egy vállalkozás vezetéséről és az anyaság kihívásairól szóló őszinte beszélgetéssel rukkolt elő, ráadásul elejtett egy olyan mondatot, ami biztosan kiveri a biztosítékot a királyi családnál.

Meghan Markle ismét megmutatta, hogy a nyilvánosság előtt is lehet őszintén beszélni a nehézségekről. Fotó: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle őszintén beszélt a királyi családban átéltekről

Az epizódban Meghan és Cassandra Thurswell, a Kitsch alapítója, a munka és a család összeegyeztetésének nehézségeiről meséltek, miközben Thurswell megosztotta, hogy lánya hétéves koráig posztpartum szorongással küzdött. Meghan is őszintén beszélt a vetéléséről, valamint arról, hogyan élte meg a terhességeit a nyilvánosság folyamatos nyomása alatt.

Az anyaság összes nehézsége refektorfényben

– idézte véleményét a királyi család tagjaként várandósan eltöltött időszakáról a Mirror.

Kiemelte, hogy az anyaság távol állt az elképzeléseitől, különösen az olyan szintű nyilvánosságban, amiben a királyi család él.

Mielőtt anya lettem, azt hittem, minden simán fog menni, de teljesen más volt

– mondta Meghan.

Hasonló kihívásokkal küzdenek

Cassandra szintén megerősítette, hogy a gyermeknevelés és a cégvezetés összehangolása hatalmas kihívásokat tartogat, főleg a posztpartum időszakban. Az őszinte vallomások különleges betekintést nyújtottak az anyaság és a vállalkozói lét kettős terhébe.

Markle a podcastepizód mellett Instagramon is megosztott egy szívmelengető kollázst a családi emlékekről, megünnepelve hétéves házassági évfordulóját Harry herceggel.

Míg a Confessions of a Female Founder podcast most megjelent része vegyes kritikákat kapott, az első epizód kiemelkedően szerepelt az üzleti témájú beszélgetős műsorok között, és a sorozat iránt továbbra is élénk az érdeklődés.

A hercegné ismét megmutatta, hogy a nyilvánosság előtt is lehet őszintén beszélni a nehézségekről, és inspiráló példaként szolgálhat minden nőnek, aki egyszerre küzd a karrier és a család összehangolásával.