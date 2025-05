Horváth Gréta extrém vallomása: „Ruha sem kell, csak egy cipő és egy jó kés”

Hogy Horváth Gréta egy igazi amazon, az senkiben nem is lehet kérdés, mióta megmutatta, mire is képes egy farmon, csapatban, áram és folyóvíz nélkül. A sztáranyuka eljutott a Farm VIP 2025 döntőjébe, ahol végül ugyan alul maradt Leóval szemben, de így is emelt fővel, büszkén térhetet haza, hiszen sikerült rácáfolnia minden, vele kapcsolatos sztereotípiára. Gréta most erre is rátett egy lapáttal Hajdú Péter műsorában, amikor elárulta, mi is az ő, titkos, nagy álma. Nem, a Farm VIP tyúkanyója nem szeretne rózsabimbó lenni és bár az nem zavarná, ha a lepkék rá szállnának, de ezt is csak a dzsungel legmélyén, ruha nélkül, egy jó cipőben és egy szál késsel a kezében tudja elképzelni.

Horváth Gréta nem mindennapi álmot dédelget Fotó: (YouTube)

Horváth Gréta: „Most is van nálam bicska”

Hogy mindez kissé őrülten hangzik és zavaros is? Pontosan így van! De Horváth Gréta a Frizbi TV felvételén részletesen elmagyarázta, mi is a szitu

„Szeretnék táncolni egy műsorban. A Dancing with the Stars nekem olyan, hogy azt úgy kipróbálnám. De, ami még nagyon nagy vágyam, hogy elmenni egy túlélő műsorba. De annyira túlélő, hogy kiraknak valahol. De nem a Survivor. Megyek az alaszkai vidéken egy késsel és túlélek.

Olyan szélsőségre vágyom, amihez már minden agytekervényemet használni kell ahhoz, hogy…

Egyszerűen imádom! Ha adsz egy cipőfűzőt, hogy építsek belőle valamit fél óra alatt, tuti, hogy kitalálok valamit. Ez a perverzióm. Ha épp nem csinálok semmit, simán elkalandozok fejben. Elmondom neked, hogy egy hajgumival csomó mindent meg lehet csinálni. Meg lehet szerelni, akár egy bojlert is. Nagyon szívesen elmennék mondjuk a dzsungelbe. Egy ruhában. Sőt, ruha sem kell, csak egy jó cipő és egy kés. Most is van nálam bicska” – magyarázta a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor felvételén Horváth Gréta. Nos, a kocka el van vetve, már csak egy tuti formátum hiányzik, hogy kiderüljön, miként is lehet túlélni a dzsungelben, vagy éppen Alaszka zord vidékén.