Sztárvendég a bicskei gyermekotthonban: ezzel kedveskedett a lakóknak Curtis

Széki Attila, avagy Curtis korábban többször is ellátogatott sztárvendégként a bicskei gyermekotthonba, ahol a fellépésen túl ajándékokkal is kedveskedett az ott lakóknak. Így tett gyermeknap alkalmából is, a gyerekek pedig határtalan örömmel fogadták. A mostani jótékonysági akciójára az Index is elkísérte őt.

A bicskei gyermekotthonba látogatott el Curtis / Fotó: VT

Az ekkor készült videóból kiderül, miért tér vissza rendszeresen a rapper az otthonba, mi a véleménye az általa indított drogprevenciós előadásokról, valamint, hogy mit gondol az Újpest idei szerepléséről. Megszólalt továbbá Katona Beáta is, az intézmény szakmai vezetője, aki többek közt arra is kitért, hogyan zajlik egy gyermeknap a bicskei gyermekotthonban.

