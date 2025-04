Lélegzetelállító: elképesztően szexi lábakat villantott Törőcsik Franciska

Törőcsik Franciska nemrégiben posztolt a közösségi oldalára egy rendezvény fotót, ahova hivatalos volt. Az csodaszép színésznő kellő magabiztossággal vonult végig a fotósok kereszttűzében, ahol nemcsak a szép arca került középpontba, hanem a hosszú lábai is. Franciska igazán sokoldalú művésznő, aki szereti megmérettetni magát. Jelenleg aktívan a Hunyadi-sorozatban láthatják a kedves nézők a színésznőt Tv2 megadott műsoridejében.

Törőcsik Franciska szereti megmérettetni magát /Fotó: Szabolcs László

Törőcsik Franciska szeret kísérletezni

A Hogyan tudnék élni nélküled? színésznője mindig is szeretett a figyelem középpontjába kerülni megjelenésével és ezért, pontosan tudja milyen ruhákban jelenjen meg a nagyközönség előtt. Franciska meghívást kapott a Nutrevisum Just Clear - Fitness-és Életmód nyilvános rendezvényére, ahol különleges rendkívül rövid, fekete flitteres ruhában jelent meg egy vállat eltakaró, ugyanilyen stílusú felsővel. A színésznő lábai ebben a szettben igazán hangsúlyosak és jól láthatóak. Csodálatosan néz ki!

Ez aztán az elismerés!

A színésznő büszkén írja a megosztott képe mellé, hogy " A legfittebb színésznő" díjat is sikerült bezsebelnie az egészséges életmód jegyében, ami számára nagyon fontos. Kiemelte azt is, hogy a a Dancing with the stars alatt táncpróbák alatt tudta igazán tartani a tudatos életmódot, amihez időnként junk food is becsússzant, de ezen a jövőben próbál változtatni a színésznő.

A legfittebb színésznő díj’-at csakis miattad mertem átvenni. Nem mintha nem lenne fontos számomra az egészséges életmód és a testmozgás, de az elmúlt igencsak sűrű egy évben nem mindig sikerült olyan életmódot folytatnom, amilyet szerettem volna. No de mikor vegyem át ezt a díjat, ha nem abban az évadban, amikor részt vehettem a három hónapos szuperintenzív dancing with the stars tánctanfolyamodon, még akkor is, ha bizony a próbák alatt megszaladt olykor a junk food.

Köszönöm!

- írta a színésznő közösségi oldalán.