Ez az igazság Harry herceg és Eugénia hercegnő valódi kapcsolatáról

A herceg továbbra is jó viszont ápol a hercegnővel. Mindig is jóban voltak és jóban is lesznek. Ezt csak megerősítette az, hogy mindkét házaspárnak hasonló korú gyermekei vannak, akik szintén kedvelik egymást. Az egyetlen ember, akivel valóban hűvös a viszonya Harrynek, az nem más, mint az apja, a király. Ő továbbra is távol tartja magát a fiától és nem válaszol a herceg hívásaira és leveire