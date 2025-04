Gryllus Dorka ettől tart: Nem szabad megsérülnünk!

Félretette a munkát Gryllus Dorka és Simon Kornél, és elutaztak a festői Gröbmingbe, ahol remek kikapcsolódás várt rájuk, miközben nagyokat szánkóztak a havas terepen.

Gryllus Dorka és Simon Kornél síelése mesésre sikerült (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Gryllus Dorka férje keszthelyi munkájának köszönhet egy barátságot

„Nagyon kedves barátainknál voltunk, akiket még száz évvel ezelőtt ismertünk meg. Amikor Kornél Keszthelyen játszott, az akkor egyéves kisfiunkat is levittük, és egy ottani szállodában ismerkedtünk meg Ancsával és Attilával, akikkel nagyon jóba lettünk. Utána Ancsa írt nekem hosszú idő után, hogy Ausztriában üzemeltetnek egy panziót, és megkérdezték, volna-e kedvünk meglátogatni őket. Ezért kimentünk nyáron, és isteni egy hetet töltöttünk ott. Nemrég ismét megkérdezték, hogy szeretnénk-e kimenni a téli időszakban szánkózni, mi pedig boldogan mondtunk igent, mivel a gyerekeink még nem szánkóztak, Áronnak nem volt lehetősége igazi hóban csúszni a szánkón” – kezdte Simon Kornél felesége a Hot! magazinnak.

Gryllus Dorka gyermekeinek megmutatta, mi az a szánkózás

Kifejezetten gyerekbarát helyre látogatott el Gryllus Dorka Simon Kornél és a szeretteik társaságában, a rengeteg játszótér és csúszdapark mellett még egy jégbarlangot is megnéztek.

„Nem vagyunk nagy síelős család, mert a színészeknél ez mindig nehéz.”

Nem szabad elesnünk vagy megsérülnünk, és nehéz elszakadni a munkából, de most úgy döntöttük, hogy kihúzzuk ezt a három napot, és a családdal közösen megyünk el valahová, és megmutatjuk a fiúknak, hogy mi is az a szánkózás.

Nagyon is maradandó élményt szereztünk nekik. Szabadúszó színészként mindig örül az ember, ha dolgozhat, másfelől meg próbálunk odafigyelni arra, hogy a gyerekkel is elég időt töltsünk, mert nagyon fontos az egyensúly megtartása ebben is” – mondta a színésznő.