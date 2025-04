Családi viszonyairól vallott a Farm VIP kedvelt szereplője

A Farm VIP szereplők közül talán Grétiről mondható el igazán, hogy senkivel nem konfrontálódott, igazi gondoskodó szerepkörbe bújt, ami a saját egyéniségét tükrözi. „Mammacita” az elmúlt években óriási változásokon ment keresztül mint testileg, mint lelkileg, amiről őszintén beszél, hogy ezzel másoknak is erőt adjon.

Farm VIP 2025: Horváth Gréta a legszorgalmasabb csapattag a sárgáknál (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: Horváth Gréta megmutatta, honnan származik

Nincs is annál szebb és valóbb, mint amikor az ember pontosan tudja, honnan indult és merre tart, nem felejti el a gyökereit. Gréti sosem tagadta, hogy az elmúlt években mekkora utat tett meg, ami a külső változásokra és a belső lelki békéjére is vonatkozik. A gyönyörű édesanya az Ázsia Expresszben még egy lobbanékony lányként mutatkozott be, a Farmon azonban ő az, aki a legszorgalmasabb és mindenkinek példát mutat munkamoráljával. Grétinek saját, női márkája van, amellyel minden nőtársát szeretné inspirálni arra, hogy magabiztosabbak és erősebbek lehessenek együttes erővel. Saját csoportjában különböző élethelyzetekből és érdeklődési körökből érkező nők osztják meg tapasztalataikat, tanácsaikat és ötleteiket. Horváth Gréta legfrissebb posztjában most édesanyját is megmutatta, akiről nem győzött áradozni, még úgy is, hogy természetesen nekik is voltak nehezebb időszakaik a kapcsolatukban.

Ahogy idősödöm, a kislány Gréta felnőtt, és a szerepek is átrendeződnek idővel majd. A gondoskodás, amit anyukám nyújt, idővel megfordul majd, és a szerepek felcserélődnek

– kezdi Gréta, aki bejegyzésében azt is elárulta, hogy élete minden szakaszában másként jelent meg a közöttük lévő kötelék. „A válásomnál fogott szó szerint a kezével és nem hagyta, hogy végérvényesen megtörjek, beteg legyek. Volt hogy barátságként, néha feszültséggel, ha a kamaszkoromra gondolok, máskor pedig mély megértéssel, támogatással vagyunk jelen egymás életében.”

Nekem anyukám a példa arra, hogy mekkora ereje van egy nőnek. Mekkora erővel bír arra vonatkozóan, mit jelent a gondoskodás az otthon, a kitartás a hit, és az akarat. A mi kapcsolatunk Anyuval és Kácsi mamával egy generációkon átívelő lánc, ami egy erős és meginghatatlan kapcsolat és érzelmi örökség. Nekem ez az örökségem! Anyukám és Kácsi mama viselkedése, hite, értékrendje tovább él bennem, és így formálja a következő generációt a kisfiam és a környezetem.

Horváth Gréta szerint ez az igazi „Girl Power”, ami édesanyjával és nagymamájával kezdődött el.

Hogy hogy alakul Gréti sorsa a Farmon, az kiderül a heti epizódokból!