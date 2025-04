Fájdalommal teli hír érkezett: nem ébredt fel reggel, örökre távozott a szeretett műsorvezető

Meghalt a szeretett rádiós és televíziós műsorvezető, Peter Waltham. 83 éves volt.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Pályafutását az 1960-as években kezdte, a Channel Seven Perth egyik első hírolvasója volt. Hosszú és történetekkel teli pályafutása a Channel Nine-nél, valamint a Curtin Radio-nál is folytatta, ahol 25 évet töltött műsorvezetőként. Peter rendszeresen szerepelt a Channel Seven régóta futó Telethon-ján is.

A rajongók és pályatársak megrendültek Waltham halálhírét hallva. A Seven korábbi műsorvezetője és jelenlegi vezetője, Basil Zempilas „úttörőként” írta le Peter Walthamot.

„Körbelengte egy különös aura, mint hírműsorvezetőt” – mondta a West Australian-nak. "Ő volt az, aki felgyújtotta bennem a szikrát a hírek iránt. Nagyon szomorú, hogy elment, egy igazi úttörő volt".

A Curtin Egyetem tulajdonában lévő Curtin FM szintén „becses kollégájaként” emlékezett Peterre.

"A Curtin FM 100.1-et és a Curtin Egyetemet emélyen elszomorította Peter Waltham halála – egy dédelgetett kolléga, barát és veterán műsorszolgáltató, aki rendkívüli módon járult hozzá Nyugat-Ausztrália médiavilágához" – áll a Facebookon megosztott közleményben.

"Az elmúlt 25 évben Peter otthonra talált a Curtin FM Rádióban, ahol a sokak által kedvelt Down Memory Lane és Mornings műsorokat vezette – zenét, történeteket és melegséget hozva a hűséges hallgatók generációinak" - folytatta a közlemény.