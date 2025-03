Meghan Markle a rengeteg kritika ellenére is meglépte: „Mennyire imádom”

Bár még csak most jelent meg az első évada Meghan Markle új Netflix-sorozatának, úgy tűnik, már a második forgatását is befejezték. A hercegné Instagram-oldalán jelentette be, hogy akinek tetszett az első évad, annak nem kell sokat várnia, hiszen ősszel érkeznek a következő új részek.