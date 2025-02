„Rohadtul elegem van!” – Nemazalány kiakadt, mindenkit elküldött melegebb éghajlatra

Ha valakit velem kapcsolatban érdekel egy interjú vagy egy podcast, amiben én pofázok, akkor légy szíves, tisztelj meg azzal, hogy végignézed azt a k...va videót! Éveken keresztül tudatosan nem reagáltam semmire, akármilyen fightom volt, ezt 2025-ben befejeztem! Mert most már nagyon, rohadtul elegem van. Nem a savat nem bírom, hanem a tudatlanságot. Én megadom a tiszteletet annak is, akit utálok, nem hogy annak, akin felnőttem. Ha szeretnétek tőlem hallani dolgokat, akkor nézzétek végig, hallgassátok végig, Utána bármilyen kommentet, a »dögölj meg« kommentet is elolvasom szívesen, és tapsolok rá egyet. Tisztelet babám, tisztelet.