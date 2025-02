Nem ismerték fel Gálvölgyi Jánost a saját otthonában: „Nézd, az Irigy Hónaljmirigyből az izé”

Gálvölgyi Jánost nem ismerték fel a szerelők, ráadásul saját otthonában történt mindez. A színészlegenda otthonában kisebb probléma adódott, amihez szakembereket hívtak, de fogalmuk sem volt, hogy kinél járnak. Gálvölgyi az interjúban elmesélt egy nagyon kedves és annál viccesebb történetet Faludy Györggyel is.

Gálvölgyi János nagyon vicces történeteket elevenített fel (Fotó: Hot! magazin)

Gálvölgyi János csendre intette Faludy Györgyöt

„Volt egy önálló estem a Mikroszkóp Színpadon, és a második sorban ott ült Faludy György. Meg voltam hatva” – kezdte a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, majd hirtelen sípoló hangot kezdett imitálni, amellyel az író hallókészülékére kívánt utalni, és így folytatta:

Azt hittem, megőrülök. Mondom, ne haragudjanak, akinek nagyothalló készüléke van, halkítsa le, mert meg fogunk így őrülni. Egy tíz perc múlva csönd lett. Végén bejött Faludy mester, gratulált, és akkor mondta a felesége: Gyurinak – főleg az első félóra – nagyon tetszett. Mondom: abból egy szót nem hallott, szegény

– tette hozzá nevetve Gálvölgyi János, aki elmondta, hogy egyetlen darab volt, amit egész életében el szeretett volna játszani, azonkívül nem voltak álomszerepei. Ennek az okát is elárulta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Azt hitték, hogy a paródiazenekarban énekel (Fotó: Kunos Attila / Hot! magazin)

Azt hitték, hogy Sipos Peti kollégája

„Egy darabot akartam megcsinálni nagyon. Vártam rá 40 évig, de nem is darab volt, ez a Ladislav Fuks Hullaégetője. Soha életemben nem kértem szerepet, mert rájöttem arra, hogy én hiába látok magamban valamit. Az, hogy eljátszottam mindent, hát… semmit nem játszottam el. Az, hogy én miket játszottam el? Úgy emlékeznek: a Gálvölgyi izé, a tévében” – mondta Gálvölgyi János, majd egy nem is olyan rég történt esetet is elmesélt ezzel kapcsolatban.

Három hónapja rossz volt a lefolyó nálunk, és egy gyors szerviz kijött. Átsuhantam [a lakáson], és azt mondta az egyik melós, hogy »Nézd, az Irigy Hónaljmirigyből az izé«

– mesélte mosolyogva Gálvölgyi János a Magyar Újságírók Országos Szövetségének adott interjújában.