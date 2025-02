"Ha szépen becsomagolsz, engem is átadhatsz" - Csonka Bandi talpig rózsaszínben csábítja a szíveket

Vannak olyan emberek, akiknek páratlan a tehetségük ahhoz, hogy kiválasszák a tökéletes ajándékot. Számukra elég, ha csak rágondolnak arra a személyre, akit meg szeretnének ajándékozni, és már villannak is be a jobbnál jobb ötletek. Sajnos azonban az emberel többségének komoly fejtörést okoz, hogy milyen is a tökéletes ajándék, és bizony minden egyes karácsony, születésnap, évforduló vagy akár Valentin nap előtt görcsbe rándul a gyomruk a gondolatra, hogy nekik most újra venni kell valami szépet. A kérdés eldöntésében azonban most Csonka Bandi segít.

Csonka Bandi ajándék lett / Fotó: Instagram

Ha szépen becsomagolsz, engem is átadhatsz Valentin napon, csak a fejemet bugyoláld be egy pink szívvel

- írta Insta-sztorijába Csonka Bandi.

A képen a színész talpig rózsaszínben pompázik: a nadrágja is pink, emellett rózsaszín csomagolópapírral fedi testét, mintha valóban egy ajándék lenne. Mellette pink lufi helyezkedik el.

A magyar nők számára ez egy igazán mókás és kedves gesztus, és bizonyosan sokan örülnének neki, ha Csonka Bandit kapták volna ajándékba.