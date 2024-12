Lázár chef elmesélte legkedvesebb karácsonyi emlékét

Ma már nem tárgyi ajándékokban gondolkodunk. Inkább élményeket adunk. Azok örökre megmaradnak a lelkükben. Most már a gyerekek is akkorák, hogy hogy értik ezt a dolgot, hogy ez miért is jó. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy élményt ajándékozzon, hiszen az egy örökké tartó ajándék. Ez lehet egy utazás, egy közös ebéd, egy kirándulás egy wellness hétvége, bármi.