Továbbra is aggódnak a rajongók Kempf Zozoért: újabb sérülésről számolt be

Az Exatlon egykori közönségkedvenc sztárja szeptemberben szenvedett komoly balesetet, ami után hosszú ideig külföldön ápolták kórházban és mindössze néhány hete térhetett haza. Most azonban Kempf Zozo Instagram-on újabb sérülésről számolt be, aminek kapcsán már az is eszébe jutott, hogy jelezni akar neki az univerzum.