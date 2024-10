Ünnepelnek Curtis és Judie rajongói: megvan az esküvőjük dátuma

Hosszú ideje immár, hogy Curtis és Krisztike váratlanul bejelentették, hogy a kapcsolatuk véget ért és elválnak útjaik. Az álompárról mindenki azt gondolta, hogy örökké együtt lesznek, végül azonban nem így történt. És bár nagyon jó maradt kettejük között a viszony, Curtisre ismét rátalált a szerelem. A meseszép kosárlabdázó, Judie örökre rabul ejtette a szívét, és most nagyszerű hírt közöltek.

Széki Attila Curtis és Judie kapcsolata jobb, mint valaha (Fotó: Szabolcs László / helyszín: Mystery Hotel Budapest / hot! magazin)

Az esküvőre azért még várni kell, Judie jelenleg is aktív, első osztályú sportoló, így egyelőre nem lenne ideje az előkészületekre.

– Úgy néz ki, hogy jövőre abbahagyom a kosárlabdát, ezért az esküvő időpontját 2026-ra tűztük ki. Az ötös a szerencseszámom, így a dátumban benne kell majd lennie egy ötösnek is. Egy cég is megkeresett, aki elkészítené a ruhámat, de ahhoz is kell minimum másfél év, tehát nincs miért sietnünk – mondta Judie a Hot!-nak, amelyet a Borsonline hozott le.