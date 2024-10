Elképesztő, hová tévedt Szabó Zsófi dögös csizmája

Peter Srámek saját bevallása szerint szeret női karakter bőrébe bújni, így aztán Cherként is tündökölt a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Ezúttal a zsűri inkább a külsőségekre helyezte a hangsúlyt, így az is kiderült, hogy az énekes dögös csizmáját korábban Szabó Zsófi viselte. Az említett lábbelit már Szabó Ádám is hordta, ám neki sajnos nem hozott szerencsét. Ezúttal annyi bizonyos, hogy ellopta a showt vele!