Cristina Grosan rendező exkluzív interjúban fedte fel titkát

Ez számomra is egy igazán váratlan fordulat volt. 2018-ban még "A legjobb dolgokon bőgni kell" című első nagyjátékfilmemen dolgoztam Magyarországon, amikor megkaptam egy cseh forgatókönyv első változatát, mondván, hogy sok a hasonlóság az én filmjeim és a történet között. Azóta szerencsésen alakultak a dolgok: le is forgattuk magyar kisebbségi koprodukcióban, és Velencében mutattuk be "Hétköznapi kudarcok" című filmet, Kerekes Vica is szerepel benne. Mivel a film három különálló történetet mesél el, a casting hosszú időt vett igénybe. Ezalatt elég jól megismertem a casting directort, Maja Hamplovát. Egy évvel később felhívott, hogy producere lesz egy sorozatnak, amely a CANAL+ első saját gyártású produkciója lesz Csehországban. Bár már van egy rendező Matěj Chlupáček személyében, Maja rám is gondolt, mert úgy érezte, a kettőnk munkája jól kiegészítené egymást. Valóban, ez egy nagyon cseh történet, de ha belegondolok, aradi lányként nem kell messzire mennem, hogy kapcsolódási pontokat találjak – hiszen mi is a Magyar-Osztrák Monarchia részei voltunk 1871-ben