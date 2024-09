Nyálcsorgatós fotóval jelentkezett Tolvai Reni, erre vágyik a Sztárban Sztár után

Elképesztő produkciókkal áll ki a Sztárban Sztár All Stars színpadára Tolvai Reni, aki idén volt már többek közt Lara Fabien és Billie Ellish is. Az énekesnő ugyan közel került a kieséshez, rajongói szavazatai végül megmentették. Reni most egy nyálcsorgatós fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, ráadásul egy ígéretet is tett! Nem titok tehát, hogy mire vágyik a szexi énekesnő!

Pizzára vágyik Tolvai Reni, ám egyelőre türtőzteti magát (Fotó: Metropol)

Ha vége lesz a Sztárban Sztárnak, megeszem!

– írta a közösségi oldalán frissen közzétett képhez az énekesnő, melyen ágyban fekve, köntösben egy szelet pizzával incselkedik.

Az egyik rajongó fel is tette a nagy kérdést kedvencének. No, nem a pizzáról...

„Mi van a köntös alatt? Meztelenül vagy?”

– érdeklődött Reni kedvelője, ám választ egyelőre nem kapott.