Kiderült: ettől fél Ördög Nóra férje, Nánási Pál

Ördög Nóra kétségkívül az egyik legnépszerűbb műsorvezető az országban, életét több százezren követik nyomon, a különböző műsorok kulisszatitkai mellett magánéletéről is megoszt fotókat. Családja mindenben támogatja őt: a gyerekek gyakorlatilag a nézők szeme láttára cseperedtek fel, férje, Nánási Pál pedig rendre tökéletes képeket készít feleségéről. De mi a helyzet akkor, ha a fotós kerül a lencse túlsó végére?

Ördög Nóra férje bevallotta, fél a magasságtól (Fotó: Ripost)

Nincs lehetetlen

Nánásiék évek óta vezetik saját vlog-sorozatukat is, ahol életmód- és családi témákkal is foglalkoznak, továbbá megmutatják utazásaikat, kalandjaikat és a gyerekek mindennapjait. Legújabb videójukban Ördög Nóra arról rántja le a leplet, hogy férje bizony erősen tériszonyos.

Na jó, én nagyon be vagyok tojcikázva

– mondja Pali egy víztoronyszerű magaslaton és láthatólag nem játssza meg magát: nekifeszül a belső falnak és a térdét is behajlítja, csak hogy biztonságban érezze magát. Nóri egyébként roppant jól mulat a dolgon, még Mici is vigasztalni próbálja, hogy neki is tériszonya van, de ezt már Pali sem hiszi el neki. Egy tériszonyos fotósnak persze nem probléma a félelmek leküzdése sem, mint azt megmutatták, így is remek kép készült Nóriról.

Nánási Mici megnyugtatása egyébként aligha hihető, hiszen köztudott, hogy légtornász, akinek nem okoz problémát a magasban való mutatványozás, többször láthattuk már, hogy profi módon kezeli a karikát és a szalagot is. A légtornával egyébként már néhány éve megismerkedett, ahol az edzéseken kívül különböző légies mozdulatokat, trükköket és akrobatikus elemeket is tanul, illetve mutat be a levegőben.