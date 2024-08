Ez kínos! Csúnyán elszólta magát Judy párja, ekkor jöttek össze valójában

Az énekesnő kudarcként élte meg, hogy második házassága is válással végződik. Judy és a nála jóval fiatalabb Balázs kapcsolata megingathatatlannak tűnt, nagy egyetértésben nevelték lányukat, Maját. Ezért is lepett meg mindenkit a sztáranyuka tavalyi bejelentése: elválnak.

Judy és új párja már a válás kimondása előtt összeköltöztek (Fotó: Facebook)

Judy már a válás előtt összeköltözött új párjával?

A Groovehouse énekesnője évekig ragaszkodott megromlott házasságához, mindent megtett, hogy Balázzsal újra olyan legyen kapcsolatuk, mint az elején. De Judy a végén már annyira egyedül maradt ebben az egészben, már nem is érezte nőnek magát férje mellett. Végül, amikor kislánya is azt mondta neki, hogy hiába minden, ebben a házasságban már sosem lesz boldog az anyukája, akkor döntött: válik. Minderről tavaly áprilisban beszélt először, akkor mondta azt is, hogy zajlik a válóper, pár hónappal később elismerte, hogy újra rátalált a szerelem. A sztáranyuka a minap a Palikék világában volt vendég párjával, ahol viszont csúnyán elszólta magát. Mert azt ugyan lehetett tudni, hogy Krisztiánnal évek óta ismerik egymást, de hogy mikor jöttek össze pontosan, eddig nem árulták el. Most viszont úgy néz ki, csúnyán elszólta magát a pár.

Két éve költöztünk össze

– válaszolta az énekesnő párja Palik Laci konkrét kérdésére, amit Judy is megerősített.

A matek akkor sem jön ki, hiszen ezek szerint még nem vált el Judy, amikor már jelenlegi szerelmével élt. Korábban pedig így mesélt a Hot! magazinnak új szerelméről az énekesnő.

„Mindig is szimpatizáltunk egymással, már akkor is láttam, hogy milyen jóképű, sármos, de mivel mindketten párkapcsolatban éltünk, nem néztünk »úgy« a másikra. A legelején csak a zenekar ruháival kapcsolatban egyeztettünk, mígnem egyszer egy ilyen egyeztetésből 7 órás beszélgetés lett, észre sem vettük, hogy elrepült az idő. Ez nagyon megfogó volt, és azt éreztem, mennyi mindenben hasonlóan gondolkodunk. Ugyanakkor egyben elgondolkodtató is, teljesen összezavart, de valahol megerősített a későbbi döntésemben. Aztán amikor végleg különváltunk a férjemmel, és Krisztián is kilépett a kapcsolatából, szinte felgyorsultak az események, már csak azon kaptuk magunkat, hogy közös otthonban élünk. Olyan természetes volt minden! Egy életünk van: nem vártunk sokat az összeköltözéssel sem, hiszen tényleg csak lakva ismeri meg egymást az ember. És mi nagyon jól működünk együtt.”