Kiszivárgott a leleplező titok Taylor Swiftről

Napjaink egyik legnépszerűbb előadója az énekesnő, akiért mindenki rajong. De mi lehet Taylor Swift titka? A Life.hu megmutatja a válaszokat.

Taylor Swift népszerűsége soha nem látott méreteket öltött, és bárki bármit is gondoljon az énekesnőről, az vitathatatlan, hogy amit csinál, azt nagyon jól csinálja. Világkörüli turnéjáért megőrülnek a rajongók, a jegyeket pillanatok alatt elkapkodják, a dalai pedig mindig a listák élére törnek. Hogyan lett egy pennsylvaniai karácsonyfafarmon nevelkedett kislányból ikon? Ez Taylor Swift sikerének titka.

Íme Taylor Swift sikerének titka

Őrülten tehetséges

A szülei korán felfedezték, hogy Taylor Swift zseniálisan bánik a szavakkal, ezért Nashville-be költöztek, hogy a fiatal lány kibontakoztathassa tehetségét, és ő így is tett. Maga szerezte a dalait, és most, egy olyan világban, ahol még a legtehetségesebb zenészek is producerek és írók csapatait foglalkoztatják a slágereik megalkotásához, az énekesnő egyedülálló módon tartja kézben a folyamatot, általában csak egy vagy két közeli munkatárssal dolgozik együtt, miközben egy albumot a befejezésig terelget. Emellett hihetetlenül termékeny: az elmúlt öt évben öt új stúdióalbumot adott ki, valamint az első négy újrafelvett Taylor's Version LP-t, amelyek mindegyike számos új számot tartalmaz. Ez összesen 135 új dalt jelent 2019 óta. De mi készteti őt erre? „Az, hogy a zeneiparban soha nem éreztem azt a fajta elutasítást, amit a középiskolában éreztem” – mondta.

Mindenféle ember szimpátiáját elnyerte

Taylor Swift közvetlen és kedves a rajongóival, és ami a legfontosabb, mindig tisztelettel bánik velük. Pontosan tudja, hogy az ő támogatásuk nélkül nem lehetne ott, ahol, és ezt most, amikor tényleg felért a világ tetejére, sem felejtette el. És ugyan Taylor Swift rajongóinak keménymagja jól beazonosíthatóan fiatal nők, akik nagy méretű turnépólóban és csillogó arccal tombolnak a koncerteken, valójában nagyon változatos az énekesnő rajongótábora. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a koncertjein összefuthatunk Vilmos herceggel és gyerekeikkel, Flavor Flav-vel, Paul McCartney-val, Julia Robertsszel vagy éppen Tom Cruise-zal, és mindegyikük önfeledten rázza a Shake it Off című számra.

Mestere a rajongás fenntartásának

Az évek során Swift mestere lett annak, hogy a rajongóit bevonja a produkciójába. Az egyik okos módja, amivel megfogott mindenkit, az azok a rejtélyek, utalások, nyomok és jelek, melyeket a dalaiban elhelyez. A dalszövegeitől kezdve a klipjein át az öltözködéséig mindenhol megtalálhatóak, de hogy miket és hogyan kapcsolnak össze a rajongók, az teljesen rájuk van bízva. Megszokott, hogy a korábbi kapcsolatairól is árul el titkokat a dalszövegeiben, anélkül, hogy valaha megnevezné, ki inspirálta az alkotást.

Támogatja nőtársait

Taylor Swift nemcsak úgy tesz, mintha támogatná a nőtársait. Olyan feltörekvő előadóknak adott lökést, mint Sabrina Carpenter, a Girl in Red és Phoebe Bridgers, azzal, hogy előzenekarnak kérte fel őket a turnéja egy-egy állomásán.

A legjobb csapattal vette körül magát

Taylor Swift híres barátairól mindent tudunk, hiszen gyakran jelennek meg együtt: Blake Lively, Selena Gomez, Zoë Kravitz, Brittany Mahomes, Ice Spice és Sophie Turner is a csapata tagjai. Utóbbit Taylor Swift meghívott, hogy nála húzza meg magát, miután a színésznő szakított közös exükkel, Joe Jonasszal... Ám nemcsak híres emberekkel barátkozik Taylor, hanem rengeteg „hétköznapi” nővel is, akik közül sokan a kulisszák mögött dolgoznak vele, és akik segítenek neki a földön maradni (lásd a középiskolai legjobb barátnőjét, Abigail Andersont).

Megtanulta, hogyan működik ez az ipar

„A legtöbbet akarom belőle kihozni, mert nem fog sokáig tartani” – mondta egyszer. Habár az ő csillaga folyamatosan felfelé ível, ezt annak is köszönheti, hogy a természetes kreativitása mellett komoly üzleti érzékkel is rendelkezik. Swift idén felkerült a Forbes milliárdos listájára, és ezzel ő lett az első zenész, aki kizárólag a zenéjéből lett milliárdos. A marketing mestere lett, bizonyos kiadványokat, mercheket csak napokra vagy órákra, illetve csak bizonyos helyeken tesz elérhetővé.