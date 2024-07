Fresh Wiki őszinte vallomása: Nálunk sem habos-babos minden!

Nagyon vártuk már ezt, nekem szerelmem a Balaton, a férjemmel mind a ketten déli partosok vagyunk, itt van a nyaralónk is. Igaz még van mit csinálni, de nem bánjuk, így is nagyon jó, hogy itt lehetünk. Örülök, hogy a gyerekeink is balatoni gyerekek lesznek. Ráadásul itt mindig történik valami, mindig van valami kerti buli, sütögetés, vagy valami más program, így Samu sem unatkozik, mindig van kivel játszani. Az a jó, hogy a mi generációnknak itt szintén vannak gyermekei, szóval itt tényleg program van program hátán, már nagyon vártuk!