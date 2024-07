Felvették a kamerák: Elmerült a vízben a 72 éves magyar színésznő

Bár Oszvald Marika 72 évesen is kirobban az energiától és bármikor bevállal egy cigánykereket, az embert próbáló júliusi hőség az ő szervezetének sem tesz jót. Nem meglepő tehát, hogy a forró napokat gödöllői házának medencéjében tölti, ha éppen nem a kétéves unokáját, Vincét kényezteti.

Oszvald Marika a kertjében, legfőképp a medencében tölti a nyarat Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

A Mokka stábja csütörtök reggel a medencéje partján látogatta meg az Operett sztárját, aki először büszkén mutatta meg azt a hatalmas cukkinit, ami a kertjében termett, majd elárulta, hogyan védekezik a rekkenő hőség ellen.

„Jövök-megyek egész nyáron, most innen elmentek, én meg megyek a televízióba. Fellépéseim vannak, de olyanokat is csinálok, hogy egyik nap Debrecen, másik nap Bük, tehát olyan ezer kilométert teszek meg ide-oda. Ha esetleg nincs semmi dolgom, akkor az unokámmal foglalkozom” – kezdte Oszvald Marika a TV2 stábjának, majd egy hirtelen mozdulattal belevetette magát a medencébe.

„Most, hogy ennyire meleg van, így kezdem a napot. Üdítő dolog így ébredni, teljesen felfrissíti a szervezetem. Egyébként is korán kelő vagyok, mint egy parasztasszony, locsolok, csinálom a kertet is, mert itt rengeteg a tennivaló. Mikor nagyon melegem van, akkor putty, megmártózom. Gyerekkoromban toronyugró voltam, de úszni soha nem tudtam úgy igazán. Volt egyszer színész-újságíró verseny, akkor is úgy lemaradtam”

– emlékezett vissza nevetve Oszvald Marika, aki most csak azt kívánja, hogy enyhüljön egy kicsit a levegő.

Oszvald Marika egyedül ássa fel a kertjét, ha kell

Oszvald Marika nem tétlenkedik, hiszen harmincféle zöldség és gyümölcs terem a kertjében.

„Megbetegedett a fiú, aki permetezni szokott nálam. Ezért megcsináltam én!” – büszkélkedett az örökifjú művésznő tavasszal a Mokka kamerájának, majd hozzátette, ő maga ásta fel a kert egy részét is, a füvet is ő nyírja.

„Az unokám úgy imádja a természetet, hogy el sem tudom mondani. Kétéves, még vigyázni kell rá, állandóan a nyomában kell lenni” – tette hozzá a büszke nagymama, aki képtelen lassítani.

„Nagyon sok munka van, azt szoktam mondani: elég baj az, hál’ Istennek! Rengeteg munkám van, ott az unokám, meg a kert, a takarítás, a függönymosás… Ha három ember lennék, akkor is lenne mit csinálni, nem unatkoznék. De mindent szeretnék csinálni, csak időm nincs”

– panaszolta az örökmozgó művésznő áprilisban.