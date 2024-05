Folytatódik a "dubajozós per", amelyben Kulcsár Edina is érintett, Kovács Dóra tett vallomást

A bíróság ma meghallgatta Kovács Dórát, a volt Éjjel-nappal Budapest szereplőt és több más tanút is az úgynevezett "dubajozós perben", amely immár hét éve tart. A vádlott K. Zoltán, aki kerítés vádjával áll a bíróság előtt. Az ügy 2011 tavaszán robbant ki, ekkor vádolták meg a férfit azzal, hogy fiatal magyar hölgyeket közvetítettek ki hoszteszmunkára, de valójában szexuális szolgáltatást vártak el tőlük. A lányok több külföldi országban jártak, Marokkóban, Abu Dzabiban, Libanonban, de számos európai országban is - számolt be róla a Bors napilap.

Ma több tanút is meghallgattak az ügyben /Fotó: Pexels (illusztráció)

A vádiratban szereplő lányok közül többen nem vállalták a nevüket, csak számmal szerepeltek, de ahogy haladt előre az ügy, az egyre több név került nyilvánosságra. Köztük több ismert is, Kulcsár Edina, Kovács Dóra vagy épp Vajna Tímea.

A bíróság ma több más tanúval egyetemben Kovács Dórát is meghallgatta. Az Éjjel-nappal című reality egykori sztárja a következőket mondta:

2011-ben voltam Ibizán és Marokkóban, ha jól emlékszem

- válaszolta Kovács Dóra a bíró kérdésére. Hozzátette:

Egy-két hetet voltam kint, hoszteszkedés volt a feladatom. Nagyon régen volt már, sokra nem emlékszem.

A valóságshow-szereplő korábban azt vallotta, hogy Lother Mattheus erőszakosan a barátnőjévé akarta őt tenni.