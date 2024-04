Vajtó Lajos odébbhúzott egy kamiont

Vajtó Lajost legtöbben Fésűs Nelly férjeként ismerik, de tavalyelőtt a TV2 Farm VIP 3. évadában is kipróbálta magát. A műsorban az is kiderült, hogy egészségére és erőnlétére is nagy figyelmet fordít.

Vajtó Lajos a Farm VIP 3. évadában is aktívan kivette a részét a munkákból Fotó: Szabolcs László

A napokban egy újabb bizonyítékot mutatott az üzletember, hogy mennyire jó formában van. Ugyanis az Instagram-oldalán egy videót tett közzé, ahol egy kamiont húzott el egymaga. Persze állandó támogatói, felesége, Fésűs Nelly és lányuk is drukkolt Lajosnak az erőpróbán.

„Gyere apa, gyere” – hallatszott a lányok biztatása a videó alatt, miközben az üzletember egyre jobban megindult a kamionnal, és akinek a célban egy ölelés volt a jutalma. A kommentelők is rengetegen gratuláltak a teljesítményhez, milyen jó erőben van, de óva is intették.

Gratulálok! Kipróbáltad, de ne feszegesd a húrokat, mert ott van a gyönyörű, okos, cserfes kincsed, akinek még nagyon sokáig szüksége van az apukájára! Na és Nellinek is

– írta a kommentelő Lajos videójához.

Vajtó Lajos felesége is kipróbálta magát a kamion ellen

Később egy másik videón Fésűs Nelly is kipróbálta magát, akinek szintén sikerült megmozdítania a kamiont.

„Az erőemelő számban kenterbe vertem a srácokat, egyedül a kamionhúzást nem mertem bevállalni. De mivel láttam, hogy a férjem is elhúzta a kamiont, vérszemet kaptam, és úgy döntöttem, hogy én is megpróbálom” – mondta a saját videójában a színésznő, akinek valóban sikerült a próbatétel, de mint kiderült, ez csak egy vicc volt, mert egy játékot húzott el.