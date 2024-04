Mikó Viki csodát tett az ukrán háború traumatizált csöppségével

Miló Viki nemrég megosztotta velünk, hogy egy újabb világbajnokságra készült, azonban most nem ő szállt ringbe, hanem szeretett kis kutyusai, akik ráadásul kilencen vannak. A szexi profi ökölvívó világbajnok a 2024-es zágrábi Kutyavilágkiállításra készült fel a csivaváival az előkelő helyezés reményében, ami össze is jött! A győzelem ellenére voltak nehézségek, amik vegyes érzelmeket váltottak ki az egykori bokszolóból.

Miló Viki teljesítette a világbajnokságra kitűzött céljait. (Fotó: Knap Zoltán)

„Vegyes élményekkel gazdagodtam a verseny alatt, mert az elején elég kaotikus volt maga a rendezés. Hiába jó másfél órával hamarabb értünk oda, hatalmas sorok álltak” – kezdte a Metropolnak az egykori női bokszvilágbajnok, aki már hajnali öt előtt ott volt a világverseny helyszínén.

„Azért is vannak bennem vegyes érzelmek, mert összecsúsztak a kutyáim, és ilyenkor az ember nem tudja, hogy akkor pontosan mit is csináljon, hogy beküldje-e a szorítóba, vagy cseréljen mással, vagy a másikat ne vigye be a ringbe.”

A másik, hogy két elismert bíró volt, de típusban nem azt szerették, amik az én kutyáim

– jegyzete meg Miló Viki, akinek azért nem hiába vett részt a megmérettetésen, hiszen az egyik csivavája világbajnok lett.

Háborút megjárt kutyával nyert

Viki házi kedvencei különleges helyet foglalnak el a bokszoló szívében, sőt rengeteg áldozatot hoz értük nap mint nap, hogy a legjobb felkészülést tudja nekik garantálni a versenyekre. Karisma, a legutóbb Vikihez került csivava, egyenesen Ukrajnából érkezett, és traumái ellenére ő lett a győztes.

A mindig nyertes kutyám, Vénusz anyukája, Karisma lett a világ győztes, de még sehol nem mertem bevallani, hogy amikor hozzám érkezett, teljesen újra kellett szocializálnom, annyira rossz állapotban volt, ugyanis Ukrajnából érkezett hozzám a háború miatt

– mondta Viki a díjnyertes csöppségről, aki komoly eredményekkel büszkélkedhet: felnőtt kategóriában egyszer már volt világbajnok, európai szintű megmérettetésen pedig háromszor is győzött.

Két éve, amióta háború van, azóta Karisma nem találkozott más kutyákkal, csak a környezetéből, sőt a folyamatos robbantgatások és rossz helyzet miatt alapjáraton fél mindentől, pedig amikor nálam volt régebben, akkor teljesen más volt

– mondta a világbajnok, akihez két hónapja került vissza a traumatizált csivava.

Miló Viki háború által traumatizált kutyájával nyerte el a világbajnoki címet (Fotó: Móricz István)

Miló Viki: a cél teljesítve

A bokszoló célja az volt, hogy előkelő helyezést érjen el, mint ahogy a korábbi években is, amikor indult kis kedvenceivel. Ez sikerült is a veterán kategóriában.

Minden rossz tényező ellenére világgyőztest csináltam a kutyából, pedig a gazdinak elmondtam, hogy ez a két hónap szinte semmire nem lesz elég, mégis sikerült.

– osztotta meg velünk Miló Viki, aki bevallotta, kutyáival már a következő versenyre készül.