Lékai-Kiss Ramóna a Barátok közt buliról: „Sírtunk, nevettünk, összeborultunk”

Lékai-Kiss Ramóna most a TV2 Hazatalálsz című sorozatában alakítja Trixit, korábban éveken át Szentmihályi Zsófival azonosították őt a tévénézők. Rami azóta rengeteg szerepkörben kipróbálta már magát, többek között műsorvezetőként, amelyért nemrég a 2023 évi Televíziós újságírók díját is elnyerte, legjobb női műsorvezető kategóriában. A csinos sztáranyukát telefonon értük utol, aki rendkívüli titkokat árult el a nosztalgia estről.

Lékai-Kiss Ramónának az együtt átélt fiatalság hiányzik a legjobban a sorozatból. (Fotó: Máté Krisztián)

Alig hiányoztak páran

A helyzet az, hogy olyan volt, mint egy osztálytalálkozó. Sokszor beszéltünk már róla, hogy kéne ilyet szervezni, de sosem jött össze, míg végül Nagy Alexa fogta magát és megszervezte, amire szinte azonnal mindenki jelentkezett.

Rami elmesélte, hogy a csapat nagy része ott volt, és úgy érezték, másik dimenzióba kerültek egy este erejéig, hiszen nemcsak a színészek voltak jelen, hanem majdnem mindenki, aki részese volt a stábnak: rendezők, operatőrök, Kalamár Tamás producer, a teljes beauty stáb, és az asszisztensek.

„Rengeteg mindenkivel jóban voltam, vannak, akikkel azóta is aktív napi kapcsolatban vagyunk. Nyári Diával például egy idősek a gyerekeink, pár nap múlva is fogunk találkozni, és több olyan operatőr is van, akikkel a mai napig együtt dolgozom.”

Sok olyan kolléga jött el, akikkel elsodort egymás mellől az élet, nagyon jó volt újra találkozni velük.

Lékai-Kiss Ramóna szerint a nosztalgia parti elképesztően jól sikerült. (Fotó: Szabolcs László)

Mi hiányzik Lékai-Kiss Ramóna számára a legjobban?

Lékai-Kiss Ramóna az együtt átélt fiatalságot említi, a csapat szinte együtt nőtt fel, látták egymást szülővé válni, beleláttak egymás párkapcsolataiba, hiszen aki ebben a sorozatban benne volt, mind éveket dolgozott rajta. Rami áradozva mesélt az együtt töltött estéről, amelyről közösségi oldalán egy videót is megosztott.

Iszonyatosan jól sikerült, húsz évnyi bakiparádét néztünk vissza és nagyon jól szórakoztunk. Sírtunk, nevettünk, összeborultunk, az egészben az volt a legfélelmetesebb, hogy pontosan onnan folytattuk, ahol abbahagytuk.

Ramóna elárulta, hogy nem ez volt az utolsó ilyen buli, terveznek még hasonló összejöveteleket.