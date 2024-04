Iszonyú fájdalom: Halva született a Kémkölykök sztárjának babája

A magyar közönség minden bizonnyal a nagy sikerű Kémkölykök-szériából ismeri Alexa PenaVegát, aki 2013-ban a Machete gyilkol című akciófilmben is feltűnt. A színésznő még gyerekként futott be, mondhatni a szemünk láttára nőtt fel, manapság pedig boldog családanya – de most egy szörnyűség beárnyékolta ezt a boldogságot.

Alexa PenaVega / Fotó: Anadolu via AFP

Alexa PenaVega már 35 éves, 2014-ben házasodott össze Carlos Pena Jr.-ral. Három gyermekük született, és nagy izgalmakkal várták a negyedik érkezését, de sajnos rettenetes tragédia történt – a híresség a közösségi oldalán közölte a szomorú hírt, ami érthető módon rengeteg embernek összetörte a szívét.

Alexa PenaVega negyedik gyermeke halva született.

A kislánynak az Indy nevet szánták, nagyon nehezen tudták szavakba önteni azt, hogy mit éreznek most. A posztjuk alapján kavarog bennük a gyász és a mérhetetlen fájdalom, miközben bizonyos szempontból megnyugvást is éreznek amiatt, hogy már egy jobb helyen van a pici, aki teljesen megváltoztatta az életüket.

Rengetegen reagáltak Alexa PenaVega szívszorító posztjára, mindenki a részvétét fejezte ki és próbálta megnyugtatni őt ebben a rendkívül nehéz helyzetben.