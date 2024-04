Csikos Sándort választották a nemzet színészének Benedek Miklós helyére

A közlemény szerint Csikos Sándort a január 9-én elhunyt Benedek Miklós helyére választották meg csütörtökön a nemzet színészei.

A magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése, a nemzeti irodalom tolmácsolása és a magyar nyelv ápolása terén nyújtott kimagasló tevékenységért kaphatja meg a Nemzet Színésze címet az a művész, akit a cím viselői maguk közé választanak. A címet egyszerre legfeljebb tizenketten viselhetik, és ha közülük valaki elhalálozik, a cím többi birtokosa dönti el, ki kerülhet a megüresedett helyre.

A nemzet színészének most megválasztott Csikos Sándor a debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulatának tagja.



A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje címmel is kitüntetett, Kazinczy-díjas színész Karcagon született 1941. október 28-án. A Színház- és Filmművészeti Főiskola után 1965–1969 között a Miskolci Nemzeti Színház, 1962–1972-ig az Irodalmi Színpad tagja, 1972-től a Debreceni Csokonai Színház, 1974–1975 között a győri Kisfaludy Színház művésze volt, majd 1975–1984 között ismét a Csokonai Színház társulatának tagja. Ezt követően a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházhoz szerződött, amelynek 1990–1993 között igazgatója is volt. 1993 óta újra a Csokonai Színház társulatának tagja.

Több mint öt évtizedes pályafutása során kétszáznál is több szerepet játszott el, egyike azon magyar színészeknek, akik a legtöbbször léptek színpadra Az ember tragédiája Luciferjeként.

A Nemzet Színésze címet – Tordy Géza március végi halála miatt – a csütörtöki választást követően is csak tizenegyen viselik: Csikos Sándor mellett Király Levente, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvay László, Almási Éva, Jordán Tamás, Lehoczky Zsuzsa, Udvaros Dorottya és Pogány Judit.