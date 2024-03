Hatalmas csokorral köszöntötte Curtis nőnapon a kedvesét

Curtis mindig is híres volt arról, hogy a tenyerén hordozza a szerelmeit de, amit Judittal művel, az még hozzá képest is szintlépésnek tűnik: Judie ékszereket kap, születésnapjára egy gyönyörű autó volt az ajándék, de nőnapon sem kell szomorkodnia, a zenész egy akkora csokorral lepte meg, hogy a fiatal nőnek a szava is elállt.

Curtis és Barna Judit immár négy éve alkotnak egy párt (Fotó: Máté Krisztián)

Jófiú lett

A zenész és a kiváló sportolónő kapcsolata nehezen indult, Curtis a megismerkedésük előtt nem okkal jött ki az elvonóról, az újságok tele voltak a balhés ügyeivel, nem éppen az a férfi volt, akit egy tisztességes lány szívesen hazavisz bemutatni az apjának. A szerelem azonban mindent legyőz, és lám ez a mondás erre a párosra is tökéletesen illik: Széki Attila szó szerint egy új ember lett Judit mellett.

Judit és Curtis hosszútávra terveznek (Fotó: Bors)

Komolyak a szándékai

A szerelmesek immár négy éve alkotnak egy párt, és a jelek szerint tényleg nagyon komolyan gondolják, hogy egy életre elkötelezik magukat egymás mellett. A kapcsolatuk kiegyensúlyozott, nemrégiben közös házba költöztek és már egy kiskutyájuk is van. A következő lépés a közös baba? Erről még ugyan nem beszélnek Curtisék, de minden jel arra mutat, hogy közel a családalapítás...

A zenész ugyanis mindent megtesz annak érdekében, hogy a profi kosárlabdázó kedvese úgy érezze, hogy mellette van a világon a legjobb dolga. Talán ezért is gondolta úgy Curtis, hogy idén nőnapon egy olyan hatalmas csokorral lepi meg a szerelmét, amilyet talán még sosem látott.

A meglepetés egyébként nagyon jól sikerült, Judie ugyanis azt hitte, hogy Curtis elfelejtette a nagy napot. Aztán megjelent a futár az ajtóban és ezzel lépett be:

Judie karjai alig érik körbe a hatalmas csokrot (Fotó: Instagram)

Judit ezt írta a fotó mellé: