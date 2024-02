Testben is viking akar lenni Varga Viktor, kőkemény edzésbe kezdett - videók!

Varga Viktor imád a figyelem középpontjában lenni, mi sem mutatja ezt jobban Instagram oldala, ahova napi rendszerességgel posztol tartalmat, van hogy nem is egyet. Legutóbb egy kicsit ugyan kilépett a rivaldafényből, amikor 80 éves nagypapája szülinapjáról tett ki egy videót, de most visszatért Vitéz Varga Viktor, és egyből három videót is posztolt félmeztelen testéről.

Fotó: Nagy Zoltán

De nem ám csak azért, hogy dicsekedjen vele, hanem bejelentette: kőkemény edzésbe kezd, hogy ne csak fejben, de testben is viking harcossá váljon.

Mentálisan már viking vagyok. Most a testem lesz berzerkir

- írta első videójához, amin békaugrásokat csinál egy garázsban.

Ezután egy következő videót is megosztott, ahol kitartóan fut.

Harmadik videóján pedig egy kicsit közelebbről is megcsodálhatjuk férfias arcszőrzetét és felsőtestét, ahogy az új projektjéről mesél.