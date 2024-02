Újra együtt vannak: A Jászai Mari-díjas színész halálának az évfordulóján hunyt el a felesége

Napra pontosan hat évvel ezelőtt, 2018. február 22-én érkezett a tragikus hír: 74 éves korában elhunyt Tahi Tóth László.

Tahi Tóth László és Kárászy Szilvia között hatalmas volt a szerelem (Fotó: Ripost)

A színész halálhírét a Vígszínház közölte a nyilvánossággal a Facebookon.

„Tahi Tóth László családja és a Vígszínház társulata mély fájdalommal és megtört szívvel tudatja, hogy Tahi Tóth László, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, kollégánk és barátunk türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 75. évében elhunyt. Emlékezetes és felejthetetlen alakításait, tehetségét, életszeretetét örökre szívünkben őrizzük.

Tahi Tóth Lászlót a Vígszínház saját halottjának tekinti, temetéséről később adunk tájékoztatást” – írták akkor.

A színészt a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, azóta pedig sajnos a nagy szerelmét, Kárászy Szilviát is ugyanabba a sírba temették. Tahi Tóth László özvegye pontosan egy évvel ezelőtt, férje halálának 5. évfordulóján hunyt el, így már újra együtt vannak.

A Metropol Tahi Tóth halálának 6. évfordulóján megkereste Lukács Sándort, aki évtizedeken át játszott együtt a színésszel, sőt, a színpadon kívül is nagyon jó barátok voltak.

Lukács Sándor emlékezett Tahi Tóth Lászlóra (Fotó: Facebook)

„Az anyósomék is a Farkasréti temetőben nyugszanak, így amikor őket látogatom, mindig megnézem Laci sírját is. Rengeteg közös darabban szerepeltünk a Vígszínházban, nagyon közeli barátok voltunk. Volt egy előadás, a Sylvia című, amiben kutyás barátokat alakítottunk. Ez nagyon nagy siker volt, kétszáz előadást is megért. Élénken emlékszem Csehov Platonov című színdarabjára is, de mondhatnám a Házmestersiratót, ami Csurka István könyvéből született. Ezekben is együtt szerepeltünk, és Laci megmutatta, hogy van egy komoly, drámai oldala is. Jó szívvel emlékszem rá vissza, és örülök, hogy a barátomnak tartottam. Mi még kifogtuk évtizedekkel ezelőtt a tévé aranykorát, a mai fiatal művészek már nincsenek szerintem ilyen szerencsés helyzetben, de hát a dolgok változnak”

– nosztalgiázott a Metropol megkeresésére Lukács Sándor.