Kasza Tibi lebukott, a saját kislánya árulta el a féltve őrzött titkát – Videó

Továbbra is nagy sikerrel fut a TV2-n a Szerencsekerék című vetélkedő, amit rengetegen imádnak. Ez nem csupán az izgalmas feladványok és a sztárvendégek miatt van, hanem azért is, mert a műsorvezető, Kasza Tibi folyamatosan ontja magából a poénokat és minden helyzetben szórakoztatja a közönséget.

Kasza Tibi mókás történetet osztott meg / Fotó: TV2 Play

Kasza Tibi a Szerencsekerék legutóbbi adásában egy mókás személyes történetet is megosztott, mikor az egyik játékossal a szülői életről, illetve a gyerekekről beszéltek. A híresség elmesélte, hogy mennyire kellemetlen helyzetbe hozta a kislánya, akinek sikerült egy ártatlan mondattal csúnyán lebuktatnia őt, illetve egy rossz szokását.

Kasza Tibi kislánya éppen a boltban volt az anyukájával, mikor meglátott egy kekszet, majd azt mondta, hogy ezt szokta enni az apukája éjszaka titokban.

Vagyis ezek alapján Kasza Tibi az éj leple alatt időnként kijár nassolni, erről pedig egészen addig nem is tudott a felesége. A Szerencsekerék műsorvezetőke azt is elmesélte, hogy a kislányuk az édesanyját is ciki helyzetbe hozta egyszer, mikor szintén egy üzletben hangosan közölte, hogy melyik betétet használja az anyukája.

Itt lehet megtekinteni Kasza Tibi vicces élménybeszámolóját: