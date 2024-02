Elképesztő hasonlóság: megmutatta ritkán látott fiát a magyar színész

Elek Ferenc erős filmográfiával büszkélkedhet. Játszott többek közt Enyedi Ildikó Tamás és Juli című filmjében, Sas Tamás Kalózokjában, Bergendy Péter Állítsátok meg Terézanyut! című mozijában, no meg a Made In Hungáriában, a BUÉK-ban, az El a kezekkel a papámtól! és a Szia, Életem! című sikerekben. S akkor még nem beszéltünk a színházi szerepeiről, melyeket felsorolni sem könnyű! A teljesség igénye nélkül: Brecht, Shakespeare, Goethe, Dosztojevszkij, Moliere darabjai mellett Molnár Ferenc, Örkény István, Balassi Bálint és Vörösmarty Mihály műveiben is szerepelt Elek Ferenc.