Hihetetlen, de igaz! Ebben a sportágban nyomta le látó ellenfeleit Agárdi Szilvi

A vak énekesnő nemcsak énekhangjával, de alakoskodástól mentes őszinteségével is belopta magát rajongói szívébe. Nem is véletlen, hogy a TikTokon 436 ezren követik a mindennapjait. Agárdi Szilvi élete szinte minden mozzanatát megmutatja kis videóiban és persze rendszeresen válaszol még a legfurcsább, vagy akár legilletlenebb kérdésekre is. Teszi ezt olyan lefegyverző bájjal, hogy még a legádázabb fotelhuszároknak sincs kedvük egy második körös csörtéhez, még akkor sem, ha az énekesnő esetleg kissé gunyorosan reagál egy-egy kommentjükre.

Agárdi Szilvi öt titkáról rántotta le a leplet Fotó: Agárdi Szilvia/Facebook

Agárdi Szilvi megnyert egy nemzetközi dalversenyt

Ugyanakkor még így is maradtak olyan meglepő tények Szilvivel kapcsolatban, melyekről korábban még soha nem tett említést. Ezért most úgy döntött, elárul magáról öt titkot. Az elsővel mindjárt sikerült is komoly meglepetést okoznia.

Nyertem úgy futóversenyt, hogy mindenki látó volt körülöttem. Ez valóban egy nagyon érdekes dolog volt...

– kezdett bele a felsorolásba Agárdi Szilvi, majd folytatta a sort egy újabb érdekességgel. „Iskolába fogszabályzós voltam, ráadásul állpántom is volt hozzá ezért »szájkosarasnak« csúfoltak” – idézte fel az egyébként kellemetlen emlékét mosolyogva az énekesnő, aki a harmadik titkot már a karrierjével kapcsolatban fedte fel.

Megnyertem egy nemzetközi dalversenyt Krakkóban, amiről nem igazán tudnak sokan. Ez még 2015-ben történt

– mondta videójában Agárdi Szilvi, majd mély undorral az arcán belevágott a negyedik titkának feltárásába is.

„Én baromira örülök neki...”

„Utálom a halászlét! Nem tudom, ki hogy van vele, de én rosszul vagyok tőle, egyszerűen nem tudom megenni. Próbálok ezen változtatni… Kíváncsi vagyok, hogy ki van még így ezzel a dologgal, szóval írjátok majd meg, hogy ti szeretitek, vagy nem szeretitek!” – avatta be követőit az énekesnő, majd egy olyan titkával zárta a sort, melyre az énektudásán és a személyiségén túl még igazán büszke lehet.

Nincsen tömött fogam!

„Ez szerintem jónak számít, de legalábbis én baromira örülök neki...” – zárta titkai felsorolását a 29 éves énekesnő.